Площади лесных пожаров уже в 2,5 раза превысили показатели 2024 года

С начала 2025 года на землях лесного фонда РФ возникло около 2 тыс. лесных пожаров площадью 1,2 млн га. Это в 1,2 раза выше показателей 2024 года по количеству и в 2,5 раза по площади, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Поясняется, что такая динамика связана с ранним окончанием зимы и значительными пожарами в Забайкальском крае. На этот регион приходится 80% всех лесных пожаров в этом сезоне, передает ТАСС.

Ранее в Забайкалье был объявлен режим ЧС федерального масштаба из-за сильных лесных пожаров. Как стало известно, в регионе с благословения митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия ведутся молебны о ниспослании дождя.