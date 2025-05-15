Паслер помог Коляде доставить артистов из Монголии на "Коляда-Plays"

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер помог разрешить проблему с транспортировкой артистов из Монголии в Екатеринбург на Коляда-Plays. Об этом Николай Коляда рассказал в своих социальных сетях.

Напомним, что стоимость билетов для артистов достигала почти 1 млн рублей, однако в этом году в гранте театру было отказано. По словам драматурга, неделю назад он написал об этом Паслеру и попросил помочь, а накануне ему позвонили из министерства культуры Свердловской области и пригласили на встречу с министром Светланой Учайкиной.

"Мы очень любезно поговорили и Светлана Николаевна сообщила мне, что врио губернатора дал ей поручение помочь в решении моего вопроса. Билеты на самолет для группы из Монголии будут куплены через министерство культуры и Театр драмы. Я просто счастлив. Гора с плеч свалилась", - написал Коляда.

Драматург поблагодарил министра, подарив ей куртку, а Денису Паслеру пожелал перейти с должности врио в кресло губернатора, добавив, что будет за него голосовать.

Напомним, что в этом году на проведения фестиваля был организован сбор средств. На данный момент удалось собрать более 588 тыс. рублей или около 39% от намеченной суммы. Ожидается, что фестиваль пройдет с 20 по 30 июня. В основной конкурсной программе запланировано 24 спектакля.