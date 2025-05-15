Челябинский таксист отказался везти 500 тысяч рублей мошенникам в Екатеринбург

В Челябинске таксист спас деньги пенсионера, попавшего под влияние мошенников. Вместо того чтобы везти наличные в Екатеринбург, он обратился в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, таксист рассказал силовикам о подозрительной ситуации: ему поступил заказ о перевозке пассажира с жилого дома по улице Крупской до Екатеринбурга. К водителю вышел пожилой мужчина, однако ехать в другой город он отказался и попросил доставить пакет с деньгами якобы его сыну, проживающему в столице Урала. Узнав, что в пакете лежит 500 тысяч рублей, таксист заподозрил, что может стать участником мошеннической схемы, и поехал к полицейским.

Сыщики оперативно установили пенсионера и быстро выяснили, что тот попал под влияние мошенников. Убедив его в обратном, полицейские вернули деньги, которые благодаря бдительности водителя такси не попали в руки злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Сейчас проводится расследование.