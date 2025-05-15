15 Мая 2025
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В московском метро восстановили барельеф со Сталиным

В Москве в метро открыт барельеф, на котором изображён Иосиф Сталин. Монумент посвящён Победе в Великой Отечественной войне.

Он появился в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий. Возле барельефа уже собралось много людей, они фотографируют скульптуру и возлагают к ней цветы.

По мнению исследователя Александра Зиновьева, хотя композиция в целом повторена, можно заметить, что не соблюдён материал панно (керамика), не воспроизведён цвет (ни голубой фон временной гипсовой версии, ни золотой – финального керамического рельефа). Кроме того, "не постарались сделать детали орнамента по периметру".

"В целом, получился идеологический жест, где главным стало не восстановление исторического архитектурного облика", - написал Зиновьев в своём telegram-канале.

Барельеф со Сталиным на стации метро "Таганская" в Москве(2025)|Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее в пресс-службе столичного метрополитена сообщили о планах восстановить утраченный исторический барельеф. До 1966 г. он располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию барельеф утратили. Новый монумент в точности повторил оригинал.

Отметим, этот монумент — не единственное увековечивание памяти Иосифа Сталина за последние годы. В 2016 г. в Сургуте на набережной реки Обь установили бюст Сталина. Впрочем, мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. В феврале 2023 г. в Волгограде в музее-панораме "Сталинградская битва" торжественно открыли памятники генералиссимусу Иосифу Сталину, маршалу Георгию Жукову и маршалу Александру Василевскому. 15 августа 2023 г. памятник Сталину открыли представители фонда культурного наследия "Русский Витязь" в Великих Луках (Псковская область). В августе 2024 г. вблизи села Курейка (Туруханский район Красноярского края), на берегу Енисея, по инициативе местных жителей установлен памятник Иосифу Сталину. Схожую идею обсуждали в Вологде. В начале мая 2025 г. в Октябрьском районе Улан-Удэ открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент поставили по инициативе ветеранов комсомола, коммунистов и простых жителей города, которые решили увековечить память о выдающемся государственном деятеле.

Теги: Метро, "Таганская", Иосиф Сталин


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