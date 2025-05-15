Евгений Солнцев: Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность

15 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев: Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность

По оперативным данным на 14 мая в Оренбуржье засеяно 1 млн 090,4 тысяч гектаров. Из них яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 622,5 тысяч гектаров, что составляет 35% от планового объема.

"Весенний сев – стратегическая задача. Каждый день имеет значение. Нужно не только оперативно завершить работы, но и обеспечить качественную обработку паров, чтобы заложить основу под урожай следующего года. Хозяйства демонстрируют слаженность и высокую готовность. Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильное развитие сельского хозяйства", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Одновременно в сельхозпредприятиях региона стартовали уходные работы. План по обработке паров на текущий сезон составляет 1044,2 тысяч га. На сегодняшний день однократная обработка проведена на 207,7 тысячах га (20 %). К повторной приступили в Ташлинском районе – на 6,4 тысячах га (5 %).

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Наибольшие площади ярового сева традиционно в Адамовском (191,2 тысяч га) и Кваркенском (176,5 тысяч га) районах Оренбургской области.

Накануне Евгений Солнцев в ходе рабочего визита в муниципалитеты посетил крестьянско-фермерское хозяйство Руслана Утикаева, которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Площадь сельхозугодий здесь чуть больше 10,4 тысяч га. Планируемая посевная площадь в этом году 9121 га, зерновые и зернобобовые культуры займут 4150 га, технические культуры – 4971 га, пары –1213 га.

Фермер в разговоре с главой Оренбуржья сообщил о нехватке механизаторов. Евгений Солнцев дал поручение проработать вопрос по расширению номенклатуры специальностей в Адамовском сельскохозяйственном техникуме.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

(2025)|Фото: t.me/pool_56

В Адамовском районе посетил в частности производственную площадку ООО «Элеватор Шильда». Производственная мощность единовременного хранения сельхозпродукции здесь составляет около 180 тысяч тонн. Комплекс функционирует более 20 лет. После смены собственника в 2021 году на предприятии проведены масштабные работы: заменены и капитально отремонтированы кровля и напольное покрытие механизированных складов, отремонтированы действующие автоприемы и приёмно-очистительные башни, восстановлены транспортеры нижних галерей, выполнен ремонт вентиляторов на зерносушилках.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Приобретены новая техника и оборудование, модернизированы системы термометрии и пожарной безопасности. В модернизацию вложено более 70 млн рублей. На сегодняшний день на предприятии трудятся 90 человек.

Теги: посевная оренбуржье, евгений солнцев, посевная, зерновой элеваторв, механизаторы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети