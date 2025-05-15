Евгений Солнцев: Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность

По оперативным данным на 14 мая в Оренбуржье засеяно 1 млн 090,4 тысяч гектаров. Из них яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 622,5 тысяч гектаров, что составляет 35% от планового объема.

"Весенний сев – стратегическая задача. Каждый день имеет значение. Нужно не только оперативно завершить работы, но и обеспечить качественную обработку паров, чтобы заложить основу под урожай следующего года. Хозяйства демонстрируют слаженность и высокую готовность. Мы поддержим аграриев на каждом этапе, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильное развитие сельского хозяйства", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев.

Одновременно в сельхозпредприятиях региона стартовали уходные работы. План по обработке паров на текущий сезон составляет 1044,2 тысяч га. На сегодняшний день однократная обработка проведена на 207,7 тысячах га (20 %). К повторной приступили в Ташлинском районе – на 6,4 тысячах га (5 %).

Наибольшие площади ярового сева традиционно в Адамовском (191,2 тысяч га) и Кваркенском (176,5 тысяч га) районах Оренбургской области.

Накануне Евгений Солнцев в ходе рабочего визита в муниципалитеты посетил крестьянско-фермерское хозяйство Руслана Утикаева, которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Площадь сельхозугодий здесь чуть больше 10,4 тысяч га. Планируемая посевная площадь в этом году 9121 га, зерновые и зернобобовые культуры займут 4150 га, технические культуры – 4971 га, пары –1213 га.

Фермер в разговоре с главой Оренбуржья сообщил о нехватке механизаторов. Евгений Солнцев дал поручение проработать вопрос по расширению номенклатуры специальностей в Адамовском сельскохозяйственном техникуме.

В Адамовском районе посетил в частности производственную площадку ООО «Элеватор Шильда». Производственная мощность единовременного хранения сельхозпродукции здесь составляет около 180 тысяч тонн. Комплекс функционирует более 20 лет. После смены собственника в 2021 году на предприятии проведены масштабные работы: заменены и капитально отремонтированы кровля и напольное покрытие механизированных складов, отремонтированы действующие автоприемы и приёмно-очистительные башни, восстановлены транспортеры нижних галерей, выполнен ремонт вентиляторов на зерносушилках.

Приобретены новая техника и оборудование, модернизированы системы термометрии и пожарной безопасности. В модернизацию вложено более 70 млн рублей. На сегодняшний день на предприятии трудятся 90 человек.