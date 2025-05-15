Сокращение платных мест в вузах чревато сокращением преподавателей

Принятый накануне в первом чтении законопроект о квотировании набора на платные места в вузах чреват сокращением не только студентов, но и преподавателей. Так считает председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Цель законопроекта - повысить качество образования и прекратить то, что вузы набирают на платные места всех подряд, как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также считает, что вузы выпускают огромное количество людей с дипломами о высшем образовании, в которых нет реальной потребности. В результате Правительству дадут полномочия регулировать объем платного приема на обучение в вузы.

Нечаев отмечает, что смысл в законопроекте есть. Но есть и риски. Ведь вузы получают деньги и от государства за каждого студента, и от самих студентов-платников. То есть вузы станут зарабатывать меньше.

"Вузы получают 200 миллиардов рублей от платного отделения. Получается, если часть будет закрыта, вузы недополучат деньги. Это, конечно, может вызвать эффект подъема цены... Часть профессорского преподавательского состава придется уволить", – сказал депутат каналу "Россия 24".

Он считает, что проблему дефицита инженеров действительно надо решать. Но не за счет других профессий. Сокращение числа студентов-платников на популярных, но невостребованных специальностях не повлечет за собой роста популярности инженерных направлений. Нужно действовать через стимулирование, заключил Нечаев.

Вузы вынуждены действовать как коммерческие предприятия, держащиеся за своих клиентов - студентов. Это является одной их главных причин снижения качества высшего образования, признают все эксперты. Член-корреспондент РАН Алексей Савватеев недавно заявил, что в ходе личной встречи министром Фальковым тот показал, что понимает эту проблему. Но как ее решать, непонятно.

Профессор Евгений Белый пишет, что негосударственный сектор высшего образования не получил в России серьезного развития, а предлагаемые меры могут подкосить его окончательно. При этом нет уверенности, что ограничительные меры помогут решить проблему с кадрами в приоритетных для государства областях.