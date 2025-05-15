15 Мая 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего главу свердловского управления ФНС заочно арестовали

Ленинский районный суд арестовал бывшего главу управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Меру пресечения избрали еще 23 апреля. На данный момент Логинов находится за пределами Российской Федерации, а потому отсчет срока содержания начнется с момента его экстрадиции в страну или момента задержания.

Напомним, о задержании Сергея Логинова сообщалось в мае 2024 года. Позже в ФНС России заявили, что информация об обысках в свердловском УФНС и задержании Логинова не соответствует действительности. Позднее его объявили в розыск.

Сергей Логинов покинул свой пост, новым руководителем управления ФНС по Свердловской области был назначен тюменец Марат Сагитуллин. Сообщалось, что Логинов может иметь отношение к делу экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка Андрея Дьякова, которому вменяют получение взятки. Однако сам Дьяков это отрицал.

Теги: Логинов, ФНС, арест


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