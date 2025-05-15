В зоне СВО ликвидирована Надежда Савченко?

В зоне проведения СВО была уничтожена экс-депутат Рады Надежда Савченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Владимир Романов.

Он пишет, что это произошло в результате удара ВКС России, нанесенного 11 мая по штабу 112-й бригады теробороны ВСУ. На позицию бандеровцев была сброшена трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000.

Напомним, Савченко осудили в России на 22 года тюрьмы за пособничество в убийстве наших журналистов. Вскоре ее обменяли, и она вернулась на Украину, где получила звание "героя Украины", однако вскоре ее арестовали по подозрению в госизмене, выпустив только перед перед вторым туром президентских выборов 2019 года.

Савченко занимала русофобскую, но очень критическую позицию по отношению к правящему режиму. А в конце 2024 год призвала проверить на госизмену деятельность депутата Рады Марьяны Безуглой, которая резко критикует военное и политическое командование Украины.