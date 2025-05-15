Опрос: жители Екатеринбурга уверены, что ИИ сможет заменить чиновников

Большинство жителей Екатеринбурга уверены, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом. Опрос на эту тему в уральской столице провел сервис SuperJob.

Исследование проводилось в апреле-мае нынешнего года. Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 57% екатеринбуржцев положительно относятся к тому, что чиновников и депутатов начнет вытеснять ИИ. 20% оценивают это однозначно позитивно, а 37% – скорее позитивно.

Однако 43% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами. 13% настроены категорически отрицательно, еще 30% – скорее отрицательно. При этом мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников на ИИ.

Ранее другой опрос показал, что 52% екатеринбуржцев уже вовсю используют искусственный интеллект.