Родительская палата возмущена заявлениями о снижении бедности среди многодетных семей

Сообщение о том, что бедных многодетных семей в России стало гораздо меньше, невозможно проверить. Об этом заявила Родительская палата (РП).

Накануне Дня Победы Росстат обнародовал данные, что в 2024 году уровень бедности среди семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет составил 20%, что в два раза меньше, чем было в 2020 году (38%). Согласно плану Правительства, уровень бедности многодетных семей должен быть сокращен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году. Накануне.RU писало об этом, обращая внимание на то, что, невзирая на правдоподобность самих цифр, это в 1,6 раза больше, чем общий уровень бедности. То есть власти запланировали, что и далее многодетные семьи будут нищими намного чаще всех остальных. Нищенство - именно так точнее называть пребывание ниже границы бедности.

РП напоминает, что Росстат оценил долю бедных многодетных семей в соответствии с новой методикой, утвержденной приказом Минтруда от 28.11.2024 № 642. Как их можно сравнивать с результатами, полученными по другой методике? Каким образом они были сопоставлены, осталось загадкой. Скорее всего, никак. Источником информации являются первичные статистические данные федерального статистического наблюдения "Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах", а они получаются путем анонимных опросов, верифицировать их невозможно.

"Главное, что должен услышать обыватель — это то, что в результате высокопрофессиональных самоотверженных действий чиновников количество нищих семей среди многодетных непрестанно снижается. И вне всякого сомнения, снижение уровня бедности среди многодетных семей будет продолжено строго в соответствии с Указом Президента РФ № 309 до 8% к 2036 году. Поскольку за сбор сведений по данному показателю отвечает Росстат, сомневаться в его достижении не приходится. Росстат в этом смысле наиболее эффективное ведомство", - пишет РП.

Еще в 2017 году к бедным относилось 52% половины домохозяйств с тремя и более детьми, но далее этот показатель стал заметно снижаться. При этом из уст чиновников и депутатов звучат совсем другие цифры.

Всего в России 2,4 млн многодетный семей, в них воспитываются 7,7 млн детей.