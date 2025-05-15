В ростовском городе ночью взорвалась палатка с шаурмой

Палатка с шаурмой взорвалась рядом с детским домом в городе Батайске Ростовской области, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, взрыв произошел около 02:00 ночи на улице Куйбышева. Жители города слышали его за несколько километров от эпицентра.

Предположительно, в палатке с шаурмой взорвались баллоны с газом. Дотла сгорели пять строений с общепитом.

SHOT сообщает, что в 50 метрах от взрыва находится Батайский центр помощи детям. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, 4 мая взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек оказались заблокированы на верхних этажах дома. Предположительная причина – взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей. Три человека погибли. Все погибшие находились в квартире по соседству от эпицентра взрыва.