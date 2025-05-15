Топ-менеджер издательства "Эксмо" задержан по делу о пропаганде экстремизма

В Москве задержали директора по дистрибуции крупнейшего российского книжного издательства "Эксмо" Анатолия Норовяткина. Он стал фигурантом дела о склонении к деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК), пишет "Коммерсант".

При этом само дело относится к деятельности не "Эксмо", а другого российского издательства - Popcorn books. Кроме Норовяткина в деле около десяти фигурантов, им вменяют пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистским и запрещено в РФ). Обвиняемым по этой статье может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы.

В издательстве "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли ряд книг в связи с возбуждением уголовного дела.