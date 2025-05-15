На выборах в Госдуму изменится распределение одномандатных округов

Распределение одномандатных избирательных округов на выборах в Госдуму в 2026 году изменится. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении единогласно. Против и воздержавшихся не было.

Новую нарезку округов 25 апреля утвердила Центральная избирательная комиссия. Новые округа появятся в ДНР (три), ЛНР (два), Запорожской и Херсонской областях (по одному). По одному добавятся в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Потеряют по одному одномандатному округу Ростовская область (там останется шесть), Волгоградская и Воронежская области, Алтайский край (где их будет по три), а также Забайкальский край, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области, от которых будет избираться только по одному депутату-одномандатнику.

Также в ряде регионов изменилась конфигурация существующих округов при неизменности их количества. Например, в Свердловской области новые границы получили пять округов из семи.

Норма представительства на один округ увеличилась и составит почти 496 тысяч человек.