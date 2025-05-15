Напавшему на детей из-за снежка екатеринбуржцу вынесли приговор

В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине, напавшему на детей, якобы бросивших в него снежком. Хотя уральцу грозил тюремный срок, отправлять в колонию его не стали.

Инцидент произошел в начале марта в Академическом районе. Сообщалось, что дети вызвали агрессию мужчины тем, что бросили в него снегом. В ответ тот применил к ним физическое насилие, после чего ушел.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Расследование находилось на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Выяснилось, что до инцидента подростки играли в отдалении в снежки, соревнуясь, кто дальше их бросит. При этом снег не попал ни в мужчину, ни в его собаку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 15 мая, Академический районный суд Екатеринбурга назначил мужчине 1 год лишения свободы, однако тут же заменил это наказание на 1 год принудительных работ. 10% заработка будет перечислено в доход государства.

Ранее сообщалось, что напавшему на детей екатеринбуржцу грозило до 5 лет колонии.