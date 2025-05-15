Москалькова: В зоне СВО найдены шесть тысяч пропавших без вести

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом нашли около шести тысяч без вести пропавших на СВО. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее данным, МККК и сотрудники украинского омбудсмена уже посетили более двух тысяч российских пленных. Им была оказана медицинская помощь. Также бойцам передали посылки и письма из дома от родных.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период СВО, а также поддержки их семей. Перечень поручений был составлен по итогам пресс-конференции главы государства.

Напомним, 19 декабря 2024 года Путин заявил, что еще только предстоит принять решение по мерам поддержки членам семей военнослужащих, которые в ходе спецоперации пропали без вести либо попали в плен. Дело в том, что пропавшие без вести военные не ведут боевые действия и, соответственно, ни они, ни их семьи не получают выплат. Кроме того, семьи зачастую остаются в неведении касаемо судьбы своего близкого, пропавшего на фронте. Он сказал, что Минобороны знает об этих проблемах и работает над ними.