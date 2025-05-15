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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

СК возбудил дело после наезда пьяного самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда нетрезвого водителя самоката на ребенка в Екатеринбурге.
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Напомним, все случилось на днях на улице Родонитовая: водитель прокатного СИМ наехал на 7-летнего мальчика, который со своими родителями находился на тротуаре. В результате ребенок с травмой головы и ушибами был госпитализирован в ДГКБ №9.

Как выяснили полицейские, электросамокатом управлял 36-летний житель Екатеринбурга. Освидетельствование показало, что он был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 268 УК РФ – "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта". Сейчас выясняются все обстоятельства.

На ситуацию обратил внимание глава СКР. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета РФ по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела.

Теги: самокат, СК, дело, ребенок, Бастрыкин, Екатеринбург


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Ранее 14.05.2025 10:25 Мск В Екатеринбурге пьяный самокатчик сбил ребенка на глазах у его родителей

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