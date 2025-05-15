Путин утвердил состав делегации России на переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин утвердил список членов делегации, которая отправится в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

Главой делегации стал помощник президента Владимир Мединский. Также в неё вошли ещё трое – замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин.

Озвучен также состав экспертов для переговоров. Это первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов, сообщает пресс-служба Кремля.