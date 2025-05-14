Блогера Гусейна Гасанова объявили в международный розыск

МВД заочно арестовало и объявило в международный розыск блогера Гусейна Гасанова, следует из базы данных ведомства. В Следственном комитете России привели подробности дела против блогера.

По версии следствия, в 2019 — 2021 годах блогер уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. Для того, чтобы придать деньгам видимость правомерного владения, он легализовал более 20 миллионов рублей путем финансовых операций, заявили в ведомстве.

Блогер не живет в России, ему заочно предъявили обвинение в отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

Гусейн Гасанов известен как автор курса "Мышление миллионера". В инстаграме на него подписаны более 30 миллионов пользователей.