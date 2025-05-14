Три человека погибли и 21 пострадал в массовом ДТП в Курской области

Вечером 14 мая в Железногорском районе Курской области произошло массовое ДТП с участием автобуса, погибли три человека и еще 21 пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Изначально глава региона сообщил 17 пострадавших и двух погибших, но позже в больнице скончалась 37-летняя женщина.

"Травмы оказались слишком тяжёлыми, врачам не удалось её спасти", — написал Хинштейн в telegram-канале.

Авария произошла около 15:00. Рейсовый автобус "ЛиАЗ" ехал по маршруту Железногорск-дачи Жуковец. На трассе он столкнулся с двумя машинами — Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

15 человек находятся в больницах, остальным пострадавшим помощь оказана на месте, они будут проходить амбулаторное лечение, рассказал Хинштейн. Он также сообщил, что направил на место происшествия врио министра здравоохранения Курской области Екатерину Письменную для организации и координации работы.

Письменная позднее уточнила, что 11 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, получают медицинскую помощь в стационарах.

"Четверым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Еще трое, включая 14-летнюю девочку, получили ушибы и от госпитализации отказались", — сообщила врио главы Минздрава на своей странице во "ВКонтакте".

Обстоятельства ДТП устанавливаются: на месте работают сотрудники областного ГАИ и прокуратуры.