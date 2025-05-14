Президент Бразилии покинул Россию через несколько часов после приезда

Президент Бразилии Лула да Cилва, который прибыл в Москву 14 мая, уже покинул Россию.

"Он сделал короткую остановку и уже покинул Москву", — рассказали ТАСС в посольстве Бразилии.

Бразильский посол в Москве сказал "Известиям", что Лула да Силва не встречался с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может посетить Москву и попросить российского коллегу отправиться на переговоры с Зеленским в Стамбул.

"Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул", - сказал президент Бразилии на пресс-конференции в Пекине.

Он также отметил, что во время визита в Россию 8-10 мая получил просьбу Зеленского узнать о готовности российских властей объявить перемирие. "У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чем я спросил", - сказал президент Бразилии. Он не уточнил, каков был ответ Путина.

Последние несколько дней президент Бразилии провел в Китае с официальным визитом.