15 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России ждут подоржания автомобилей осенью

Осенью 2025 года новые автомобили в России станут еще дороже. Об этом заявил президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин.

"Ситуация со скидками долго не продлится. Плохо не только дилерам. Я не буду говорить за китайских импортеров, но российские автопроизводители точно сегодня не зарабатывают. Работать в минус долго нельзя. Пока распродаются склады, повышения не будет. Но ближе к осени объемы поставок и производства будут сокращены, а цены — вырастут", - цитирует Подщеколдина журнал "За рулем".

Подщеколдин отметил, что сейчас дилеры предоставляют скидки на автомобили. К примеру, средний китайский автомобиль стоит 2,5–3 млн рублей, скидка на него составляет 5%, то есть около 150 тыс. рублей. Но из-за того, что несколько месяцев автомобиль стоит на складе и ожидает продажи, дилер вынужден обслуживать банковский кредит, сумма которого за один-два месяца достигает 100 тыс. рублей.

По словам главы РОАД, сегодня покупатель может купить машину по выгодной цене, но даже с учетом скидки приобретение автомобиля обойдется в немалую сумму.

Ранее дилеры уже заявляли о том, что запасы новых автомобилей на российских складах составляют около 400 тыс. машин — этого количества хватит как минимум на ближайшие три месяца. Затовариваение происходит по большинству брендов.

А в конце марта стало известно о затоваренных складах "Ростсельмаша", технику которого не покупают аграрии. Причины этому: высокая ставка по кредитам и сворачивание господдержки. По словам совладельца предприятия Константина Бабкина, завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад. Полугодовой запас тракторов и комбайнов остается нераспроданным.

Участники автомобильного рынка тоже сходятся во мнении, что ключевой причиной наступления темных времен в отрасли стала политика Центрального банка. Если сравнивать первые три месяца 2025 года и первые три месяца 2024-го, падение продаж составило почти 30%, что очень много, рассказал Накануне.RU член совета директоров ГК "Автополе" Сергей Вайнер. Главная причина такого положения дел кроется в высокой ключевой ставке.

Теги: автомобили, ставка, подорожание, затоваривание


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