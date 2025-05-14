15 Мая 2025
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Экономика Вологодская область Республика Татарстан
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов будет участвовать в работе XVI Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum»

Губернатор Вологодской области примет участие в мероприятиях форума, который в эти дни проходит в столице Республики Татарстан.

«На XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» начал работать стенд Вологодской области, демонстрирующий промышленный, туристический и инвестиционный потенциал нашего региона. Планирую презентовать стенд нашему дорогому товарищу, заместителю Председателя Правительства России Марату Шакирзяновичу Хуснуллину – для меня это большая честь. Также планирую выступить с докладом о региональных практиках по культуре и традиционных духовно-нравственных ценностях на заседании профильного Государственного Совета Российской Федерации: у Вологодчины в этом плане есть богатый опыт, которым готовы поделиться с коллегами», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

На площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» одновременно проводится крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов – «Russia Halal Expo 2025». От Вологодской области в работе выставки участвуют 10 компаний.

Это производители подшипников, автоцистерн, осетровой икры, большеформатной березовой фанеры, безреагентных технологий обеззараживания воды и воздуха, ультразвукового оборудования, промышленной упаковки, шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, приборов учета, а также компания, оказывающая логистические услуги.

На площадках форума планируется заключить семь соглашений между Правительством Вологодской области, региональным центром «Мой бизнес» и областными компаниями с партнерами из Республики Татарстан, Египта и Кыргызстана.

Предметы соглашения коснутся взаимодействия в сфере туризма, сотрудничества в области реализации государственной политики в сфере информационных технологий, межрегиональном сотрудничестве в поддержке субъектов МСП, поставки продукции и многого другого.

Теги: георгий филимонов, форум россия исламский мир, выставка, вологодские производители


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