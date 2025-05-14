Вологодский опыт признан лучшей региональной практикой в России по борьбе с алкоголизацией населения

Высокую оценку вологодскому опыту дал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил за высокую оценку работы Правительства региона и представил в рамках форума развернутый доклад об областных инициативах по народосбережению.

«Мы работаем комплексно по нескольким важным направлениям: установление новых правил продажи алкогольной продукции, популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие систем образования и здравоохранения, введение новых мер поддержки наших граждан и профилактика абортов. Мы прилагаем все усилия, чтобы молодые родители чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а рождение ребёнка было для них радостью и гордостью. Только так мы можем спасти русский народ и уберечь Вологодчину от вымирания населения», — сказал Георгий Филимонов.

Он подчеркнул, что с начала действия новых правил продажи алкоголя в Вологодской области объем розничной продажи алкогольной продукции в алкомаркетах сократился почти на 52%, а в целом по региону — на 26,5%. Сократилось и потребление алкоголя — до 9,31 литра на душу населения. В марте прошлого года этот показатель составлял 10,88 литра.

Кроме того, за март-апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений, связанных с потреблением алкоголя, сократилось почти на треть и более, количество случаев распития в общественных местах и появления в нетрезвом виде — на 33-35%, число поступивших в медучреждения в состоянии алкогольного опьянения — на 26%, а число случаев отравления алкоголем — на 59%. В целом, за первый квартал этого года смертность на Вологодчине снизилась на 29%.

«Мы создали Экспертный совет по демографии и привлекли лучших специалистов страны. Для повышения рождаемости реализуем программу Губернатора «Семья — оплот Русского Севера» и за счет средств областного бюджета в этом году предусмотрели финансирование в объеме 2,8 миллиарда рублей на стимулирование рождаемости и поддержку многодетности», — добавил Георгий Филимонов.

В рамках программы «Семья — оплот Русского Севера» молодые и многодетные семьи могут получить выплаты, субсидии и компенсации, в том числе на обучение и улучшение жилищных условий. Кроме того, по инициативе Главы региона запущен проект «Транспорт для многодетных семей», на реализацию которого в 2024-2025 годах предусмотрено 312 миллионов рублей в областном бюджете для обеспечения автомобилями семей с семью и более детьми.

Молодые и многодетные родители на Вологодчине могут воспользоваться услугами бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, Центров молодого родителя, служб по подготовке семей к рождению ребенка. За счет областных средств также созданы комнаты матери и ребенка в вузах и финансируется подготовительный этап ЭКО для пар.

«Крайне важно: ряд частных медучреждений Вологодской области принял решение об отказе проведения операции по искусственному прерыванию беременности по итогам консультаций с областным Правительством, по итогам проводимой нами широкой информационно-разъяснительной работы. В результате за первый квартал этого года количество абортов в регионе снизилось до 32. А теперь внимание: в прошлом году за первый квартал их было 420. Конечно, все эти аборты были проведены только по медицинским показаниям и в случае криминальных действий в отношении женщин», — обратил внимание Георгий Филимонов.

В рамках работы Правительства области по профилактике прерывания беременности дополнительно введена программа «Защити меня сегодня». Так, врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. Помимо этого, открыты кабинеты кризисной беременности для оказания психологической помощи и поддержки женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.