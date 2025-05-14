Вологодский опыт признан лучшей региональной практикой в России по борьбе с алкоголизацией населения 

14 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп выдвинул требование Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Вологодский опыт признан лучшей региональной практикой в России по борьбе с алкоголизацией населения 

Высокую оценку вологодскому опыту дал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил за высокую оценку работы Правительства региона и представил в рамках форума развернутый доклад об областных инициативах по народосбережению.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Мы работаем комплексно по нескольким важным направлениям: установление новых правил продажи алкогольной продукции, популяризация спорта и здорового образа жизни, развитие систем образования и здравоохранения, введение новых мер поддержки наших граждан и профилактика абортов. Мы прилагаем все усилия, чтобы молодые родители чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а рождение ребёнка было для них радостью и гордостью. Только так мы можем спасти русский народ и уберечь Вологодчину от вымирания населения», — сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Он подчеркнул, что с начала действия новых правил продажи алкоголя в Вологодской области объем розничной продажи алкогольной продукции в алкомаркетах сократился почти на 52%, а в целом по региону — на 26,5%. Сократилось и потребление алкоголя — до 9,31 литра на душу населения. В марте прошлого года этот показатель составлял 10,88 литра.

Кроме того, за март-апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений, связанных с потреблением алкоголя, сократилось почти на треть и более, количество случаев распития в общественных местах и появления в нетрезвом виде — на 33-35%, число поступивших в медучреждения в состоянии алкогольного опьянения — на 26%, а число случаев отравления алкоголем — на 59%. В целом, за первый квартал этого года смертность на Вологодчине снизилась на 29%.

«Мы создали Экспертный совет по демографии и привлекли лучших специалистов страны. Для повышения рождаемости реализуем программу Губернатора «Семья — оплот Русского Севера» и за счет средств областного бюджета в этом году предусмотрели финансирование в объеме 2,8 миллиарда рублей на стимулирование рождаемости и поддержку многодетности», — добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В рамках программы «Семья — оплот Русского Севера» молодые и многодетные семьи могут получить выплаты, субсидии и компенсации, в том числе на обучение и улучшение жилищных условий. Кроме того, по инициативе Главы региона запущен проект «Транспорт для многодетных семей», на реализацию которого в 2024-2025 годах предусмотрено 312 миллионов рублей в областном бюджете для обеспечения автомобилями семей с семью и более детьми.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Молодые и многодетные родители на Вологодчине могут воспользоваться услугами бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, Центров молодого родителя, служб по подготовке семей к рождению ребенка. За счет областных средств также созданы комнаты матери и ребенка в вузах и финансируется подготовительный этап ЭКО для пар.

«Крайне важно: ряд частных медучреждений Вологодской области принял решение об отказе проведения операции по искусственному прерыванию беременности по итогам консультаций с областным Правительством, по итогам проводимой нами широкой информационно-разъяснительной работы. В результате за первый квартал этого года количество абортов в регионе снизилось до 32. А теперь внимание: в прошлом году за первый квартал их было 420. Конечно, все эти аборты были проведены только по медицинским показаниям и в случае криминальных действий в отношении женщин», — обратил внимание Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В рамках работы Правительства области по профилактике прерывания беременности дополнительно введена программа «Защити меня сегодня». Так, врачи могут получить пять тысяч рублей за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. Помимо этого, открыты кабинеты кризисной беременности для оказания психологической помощи и поддержки женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.

Теги: георгий филимонов, алкоголь, правила продажи, народосбережение, многодетныце субсидии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети