14 Мая 2025
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Культурная спецоперация Сергея Ситникова получила высокую оценку руководства "Единой России"

Высокую оценку идеологической работе, которую сумели выстроить в Костромской области, дал президент Центра ПРИСП Александр Точенов.

«Костромская область – это один из модельных регионов в плане поддержки спецоперации, её участников и членов их семей… Добиться таких результатов не самый богатый ресурсами регион смог, с одной стороны, за счёт того, что Сергей Ситников достаточно гармонично сочетает в себе навыки «крепкого хозяйственника» и публичного политика», - отметил президент Центра ПРИСП Александр Точенов.

Он также подчеркнул, что губернатор Костромской области сумел сформировать команду единомышленников, «которые работают не просто за оклад и бонусы, но ещё и ради общей идеи». Регион, по сути, задал новый тренд для страны – начало «культурной спецоперации» здорового человека.

Как известно, накануне председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев встретился с поэтами и писателями, которые освещают тему специальной военной операции. От Костромской области присутствовал член Союза писателей России, депутат Костромской областной Думы, руководитель исполкома костромского отделения партии Михаил Душин, который предложил Дмитрию Медведеву по примеру Костромской области организовать по всей стране выступления поэтов и писателей, пишущих о спецоперации.

В Костромской области губернатор выступил инициатором творческого движения в поддержку участников спецоперации. По предложению Сергея Ситникова был организован пленэр костромских художников в Луганске для создания портретов военнослужащих и работ батального жанра. В региональных театрах были поставлены спектакли, посвященные осмыслению СВО. Совместно с телекомпанией RT проведен фестиваль документальных фильмов "RT.dok: время наших героев" с самыми массовыми просмотрами кинолент.

Сергей Ситников на фестивале документального кино "RТ.Док: Время наших героев"(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

Постоянно идут и творческие встречи, организуются выступления поэтов, писателей, военкоров. На встрече с Владимиром Путиным Сергей Ситников передал Президенту России сборник стихов костромских военнослужащих.

(2025)|Фото: adm44.ru

"Мне кажется, очень важно сделать то, о чём Вы говорите. Чтобы писатели, поэты, литераторы, фронтовики, военкоры проехали по стране. Потому что Вам возразить невозможно. Ваши слова звучат абсолютно остро и предельно искренне. И у всех вас есть возможность достучаться практически до любого человека. Давайте посмотрим на партийную составляющую, подумаем. Это надо сделать вместе с региональными организациями", - ответил на предложение Михаила Душина распространить костромскую практику Дмитрий Медведев.

Михаил Душин сообщил, что встреча в "Единой России" прошла очень плодотворно. Он также отметил, что руководство партии «Единая Россия» высоко оценило работу региона по поддержке участников спецоперации и членов их семей, деятельное участие Сергея Ситникова в судьбе каждого бойца и каждой семьи.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Губернатор у вас большой молодец», - отметил в разговоре с Михаилом Душиным секретарь генерального политсовета партии Владимир Якушев.

Теги: сергей ситников, владимир якушев, дмитрий медведев, спецоперация, идеологическая работа


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