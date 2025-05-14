В Нижнем Тагиле бывшего главу РЭО ГИБДД судят за взятки от кандидатов в водители

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Его обвиняют в получении взяток за успешную сдачу экзаменов на водительские права.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что глава РЭО через посредника получил от 14 кандидатов в водители взятки на сумму более 1,8 млн рублей. За это при приеме практических экзаменов он создавал благоприятные условия для их сдачи.

"Используя дополнительный терминал, обвиняемый запускал программу, имитирующую автоматизированную систему для проведения теоретического экзамена. При этом отмечал правильные ответы на вопросы в экзаменационном билете, обеспечив успешную сдачу взяткодателям экзамена", - говорится в материалах дела.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Тагилстроевский районный суд.

Как добавили в прокуратуре, дело в отношении взяткодателей прекращено в связи с их деятельным раскаянием. А материалы в отношении одного из посредников выделены в отдельное производство.