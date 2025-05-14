14 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Похититель девочки в Екатеринбурге отказался признавать вину

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в похищении девочки из автомобиля и оставлении ее в опасности.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 14 февраля этого года на парковке по улице Куйбышева в уральской столице. Мужчина подошел к чужому авто, в салоне которого сидела несовершеннолетняя девочка. Он открыл пассажирскую дверь, схватил ребенка за руку и повел к автобусной остановке.

В дальнейшем он привел похищенную в подъезд дома по улице Малышева. Однако его супруга не пустила девочку домой, поэтому мужчина (находившийся в пьяном состоянии) бросил ребенка в подъезде, а сам ушел домой. Утром 15 февраля девочка зашла в аптеку, и фармацевт сообщила о ее местонахождении в полицию. Похититель был задержан и помещен под арест.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры, проанализированы видео с камер наблюдения. Допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрические экспертизы. Установлено, что фигурант вменяем и осознавал характер совершаемых им действий.

Подробности этой истории рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых. По его данным, отец девочки приехал к ларьку на улице Куйбышева, чтобы купить цветов. Пока мужчина отсутствовал, его дочь таинственно исчезла, после чего поступило обращение за помощью в полицию.

"На розыск ребенка был сориентирован не только личный состав ОП-7 УМВД по Екатеринбургу, но и приданные силы соседних ОВД. Оперуполномоченные уголовного розыска по "горячим следам" вычислили и задержали предполагаемого похитителя и передали его в руки следователям СКР: им оказался местный житель, работавший до этого водителем в коммерческом предприятии, судимостей он не имел. 14 февраля, в День влюбленных, в нетрезвом состоянии мужчина блуждал по улице, случайно увидел одиноко сидевшую в салоне транспортного средства девочку и забрал ее с собой. Через некоторое время он привел ее домой, якобы чтобы она не замерзла на улице. Однако хозяйка жилища не восприняла адекватно поступок мужа и попросила "гостью" покинуть квартиру. В дальнейшем девочка долго была в подъезде, после чего отправилась на улицу и зашла в аптеку, где и попала в поле зрения фармацевтов, которые вызвали бригаду "скорой", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в прокуратуре, свою вину похититель не признал. Его уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Теги: девочка, похищение, суд, Екатеринбург


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