Спецборт ВВС Бразилии приземлился в Москве

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может посетить Москву и попросить российского коллегу отправиться на переговоры с Зеленским в Стамбул.

"Путин, ради бога, поезжайте в Стамбул на переговоры!" – заявил да Силва.

Последние несколько дней президент Бразилии провел в Китае с официальным визитом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует журналистов о возможных контактах президентов России и Бразилии, если таковые будут согласованы.