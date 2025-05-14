Спецборт ВВС Бразилии приземлился в Москве
Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может посетить Москву и попросить российского коллегу отправиться на переговоры с Зеленским в Стамбул.
"Путин, ради бога, поезжайте в Стамбул на переговоры!" – заявил да Силва.
Последние несколько дней президент Бразилии провел в Китае с официальным визитом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует журналистов о возможных контактах президентов России и Бразилии, если таковые будут согласованы.