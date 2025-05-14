Чтобы купить новую иномарку, россиянин должен откладывать всю зарплату 41 месяц

В 2025 году среднестатистический россиянин должен откладывать всю свою зарплату 34,7 месяца (почти три года), чтобы без кредита купить новый легковой автомобиль, посчитал портал AutoNews.ru.

Журналисты сослались на данные "Автостата" о средней стоимости нового автомобиля в России – 3,11 млн руб. в марте 2025 года.

Среднемесячный доход россиянина при этом взяли в размере 89 646 руб.

При этом на покупку иномарки средней стоимостью 3,7 млн руб. россиянин с той же зарплатой будет копить 41,3 месяца. Российский новый автомобиль при средней стоимости в 1,58 млн руб. "скопится" в среднем за полтора года.