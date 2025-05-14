В Нижнем Тагиле двое полицейских помогли водителю, потерявшему сознание за рулем

В Нижнем Тагиле старший и младший лейтенанты полиции Александр Свириденко и Илья Самородов помогли водителю, потерявшему сознание прямо за рулем автомобиля.

Инцидент произошел 12 мая. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, к патрульным ДПС обратился неизвестный, рассказавший о водителе Renault Duster, которому внезапно стало плохо. Водитель потерял сознание в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот время с ним в салоне находилась его жена и двое малолетних детей. На тот момент один из свидетелей происшествия уже вызвал "скорую помощь".

Вскоре мужчина пришел в себя, но его состояние оставалось тяжелым. Поскольку медики задерживались, родственники решили самостоятельно доставить мужчину в ГКБ №1. Сотрудники ДПС, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили автомобиль через оживленные дороги "час пик".

Всего через несколько минут водитель был передан медикам, которые незамедлительно начали оказание необходимой помощи. Профессиональные и скоординированные действия сотрудников Госавтоинспекции позволили избежать возможной трагедии.

Позднее супруга водителя выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции, опубликовав пост в социальных сетях.