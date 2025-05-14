В Якутии затопило ВПП аэропорта Зырянка

Аэропорт Зырянка в Якутии временно не принимает и не отправляет самолеты. Причина – затоплена грунтовая взлётно-посадочная полоса.

Транспортную доступность Верхнеколымского района Якутии обеспечат за счёт вертолетов. Взлётно-посадочная полоса затоплена из-за традиционного ледохода на реке Колыма. Аэропорт расположен на её левом берегу.

Посёлок Зырянка – административный центр Верхнеколымского улуса (района) Якутии, расположен в 1,1 тыс. км северо-восточнее Якутска. В районе живут 4 тыс. жителей. Аэропортом в 2024 г. воспользовались 8 тыс. пассажиров, сообщает Росавиация.