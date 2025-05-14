Трамп не исключил встречу с Путиным в Турции

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Речь идёт о встрече в Турции.

Трамп уточнил, что его плотный график не станет препятствием для встречи "ради спасения жизней", приводит РИА Новости слова политика. Глава государства уточнил, что на четверг у него уже "все расписано".

Завтра, 15 мая, в Стамбуле возобновятся переговоры России и Украины. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что попытается убедить российского лидера Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.