Информацию о доходах кандидатов "спрячут" на сайтах избиркомов

Информацию о доходах кандидатов, а также о нарушениях, допущенных ими при подаче документов, больше не будут вывешивать на избирательных участках во время голосования. Ознакомиться с этими данными можно будет только на сайтах избирательных комиссий. Такую поправку в избирательное законодательство сегодня одобрила Госдума.

Против поправки выступали коммунисты. Депутат Алексей Куринный отметил, что эту важную информацию теперь просто "прячут" на сайтах избиркомов.

Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин заявил, что эта информация не является влияющей на возможный выбор избирателей, поэтому было решено экономить на таких "информационных материалах". "Это оптимизация изготовления информационных материалов. Ни один вид сведений не влияет непосредственно на регистрацию гражданина в качестве кандидата", - сказал Вяткин.