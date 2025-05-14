Госдума меняет избирательное законодательство, коммунисты пытаются сопротивляться

Госдума сегодня продолжает рассматривать сенаторско-депутатский законопроект об изменении нарезки избирательных округов и с комплексом поправок в избирательное законодательство.

Ко второму чтению поступило 118 поправок, 51 из них была рекомендована профильным комитетом к отклонению, большая часть отклоненных поправок – от КПРФ. "Тут обсуждение часа на два", - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин список депутатов, записавшихся на обсуждение отклоненных поправок.

Коммунисты пытаются добиться отклонения тех пунктов законопроекта, которые либо сокращают контроль за избирательным процессом через урезание полномочий наблюдателей, либо вводят в той или иной форме элементы дистанционного и/или электронного голосования.

Была только одна поправка, которую одобрили вообще все фракции: обязательное голосование с бумажными бюллетенями, если на участках проводится голосование с электронными терминалами (не ДЭГ). "Такие терминалы пока есть и используются только в Москве", - сообщил зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин,

Еще одна важная поправка – теперь схема нарезки одномандатных округов будет утверждаться раз в пять лет (сейчас – раз в десять лет).