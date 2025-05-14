В Нижневартовске стая собак напала на многодетную мать

В Нижневартовске стая собак напала на многодетную жительницу города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел в пролеске возле строящегося объекта. Женщина отмечает, что ранее собаки уже неоднократно проявляли агрессию к детям, которые гуляли в данном районе, в связи с чем она опасается за их жизнь и здоровье.

По данному сообщению следственным отделом по городу Нижневартовску организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы по отлову собак, не имеющих владельцев.

Ход проверочных мероприятий руководителем следственного управления поставлен на контроль.