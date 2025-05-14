14 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

"Коляда-Plays" могут перенести из Екатеринбурга в Логиново

Фестиваль "Коляда-Plays" могут перенести из Екатеринбурга в Логиново, где располагается дача самого драматурга. Это случится, если команде фестиваля не удастся пройти проверку различных инстанций.

"Вчера мы оформили все документы по требованию департамента культуры города и выполнили требование о "наличии паспорта безопасности во исполнение пункта 12 протокола заседания антитеррористической комиссии". Теперь ждем в гости налоговую, пожарников, Роспотребнадзор, санэпидемстанцию и все остальные карающие органы. Но обещаю вам: фестиваль все равно состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах: назло всем, если хотите. Не дадут в городе проводить - поедем в Логиново и там спектакли играть будем. Там даже веселее будет", - написал Николая Коляда в своих соцсетях.

По его словам, проведение фестиваля обходится в 5-9 млн рублей. В этом году министерство культуры Свердловской области отказало в выдаче гранта театру, однако Коляда решил не отказываться от фестиваля и организовал сбор средств. На данный момент удалось собрать 588 тыс. 350 рублей или 39% от намеченной суммы.

Ожидается, что фестиваль пройдет с 20 по 30 июня. В основной конкурсной программе запланировано 24 спектакля.

Теги: Коляда-Plays, Коляда, Екатеринбург, Логиново, фестиваль


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