Москалькова потребовала построить в Свердловской области реабилитационный центр для участников СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала расширить сеть профессиональных центров реабилитации для участников спецоперации. Такие центры сегодня работают во Владимирской, Нижегородской и ряде других областей, но в Свердловской области их нет, посетовала омбудсмен на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Екатеринбурге.

"С этой святой земли ушло огромное количество патриотически настроенных ребят, добровольно, по мобилизации, по контракту, которые сражаются, и они вернутся сюда, к себе на родину, в Свердловскую область. Но здесь такого реабилитационного центра сегодня нет, и мы будем рекомендовать обратить на это внимание компетентных органов и просить запланировать строительство такого специального реабилитационного центра", — сказала омбудсмен.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются бывшие и действующие военнослужащие, Москалькова назвала низкие выплаты. По ее словам, ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий сегодня составляет 4500 рублей. Она также указала на неравное положение, в котором находятся дети членов частных военных кампаний (ЧВК) в сравнении с детьми других участников специальной военной операции. Кроме того, по словам Москальковой, не все родственники погибших участников боевых действий получают право бесплатного проезда к местам их захоронения — сегодня государство предоставляет такое право родителям и одному из членов семей.