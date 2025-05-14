Избран мэр Кургана

В Кургане депутаты думы избрали руководителя города. Мэром стал Антон Науменко.

За него проголосовали 22 из 23 депутатов гордумы. Соперник Науменко по выборам, Алексей Кондратьев, получил один голос, сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

Науменко родился 21 июля 1986 г. В 2016 г. окончил Шадринский государственный педагогический университет по специальности "Педагогическое образование", через шесть лет после этого – Московский финансово-промышленный университет "Синергия" по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 2011 г. работал в структуре государственных учреждений, в том числе возглавлял Дирекцию эксплуатации и содержания спортивных объектов Курганской области. С июня 2020 г. руководил ГБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области". 27 апреля 2024 г. назначен на должность первого заместителя главы города.

Напомним, последний глава Кургана Елена Ситникова ушла с поста в январе 2024 г. Это случилось после того, как в декабре 2023-го её задержали по делу о пожарах в микрорайоне Смолино. До апреля врио главы выступала первый заммэра Анастасия Артышева, после чего исполняющим обязанности мэра была назначена директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова, ушедшая с поста уже через шесть дней. Начиная с мая 2024-го, врио главы был Антон Науменко.