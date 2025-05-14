14 Мая 2025
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Фото: admhmao.ru

Москалькова: Возвращение жителей Курской области из украинского плена обсудят на переговорах в Стамбуле

На российско-украинских переговорах, которые, возможно, пройдут 15 мая в Стамбуле, обсудят возвращение 53 жителей Курской области, находящихся на территории Украины. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете омбудсменов, который прошел 14 мая в Екатеринбурге.

"Я думаю, вчера в новостных передачах и вы, и я, слышали о том, что одним из предметов ближайшего переговорного процесса, который планируется в Турции — я очень надеюсь, что в Стамбуле не будет срыва, и все-таки первый этап переговоров с украинской стороной пройдет — будет вопрос о возвращении 53 курских жителей, которые удерживаются в Сумах в нарушение международного законодательства, здравого смысла и нравственности. Мы постоянно находимся на связи с родными и близкими тех, кто сегодня в Сумах, и очень надеемся, что здравый смысл и морально-нравственные побуждения будут основанием положительного решения", — сказала Москалькова.

Она добавила, что продолжает бороться за возвращение российских граждан с территории Сумской области. В мае Москалькова, по ее словам, провела переговоры на границе России и Белоруссии с украинской стороной.

"Не вижу никаких оснований для того, чтобы гражданские лица удерживались на территории Сум", — отметила омбудсмен.

Теги: москалькова, плен, переговоры


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