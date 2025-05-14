Евросоюз отменит беспошлинный режим для украинских товаров

Евросоюз может отменить преференции, введенные в отношении товаров из Украины с началом СВО, пишет Financial Times. Речь идет о перспективе нескольких недель.

Сейчас в дополнение к соглашению о свободной торговле между ЕС и Киевом действует льготный беспошлинный режим. Через три недели истекает срок действия этого режима. И, вероятно, он не будет продлен.

Против продления режима выступают восточноевропейские страны и, прежде всего, Польша. Фермеры из этого региона в последние два года сильно пострадали из-за неограниченного потока украинского зерна в Европу по демпинговым ценам. Доходило до того, что восточноевропейские страны отказывались выполнять решения европейских властей и шли на защиту национальных интересов, запрещая или усложняя импорт украинских сельхозтоваров.

Впрочем, совсем льготы отменять не будут. Вероятно, будут введены некие временные, переходные преференции, но они не коснутся зерна и других сельхозтоваров.