Москалькову возмутили низкие выплаты ветеранам боевых действий

Ежемесячная денежная выплата, которая установлена для ветеранов боевых действий, составляет 4500 рублей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, который прошел 14 мая в Екатеринбурге.

"Думаю, нет необходимости объяснять, что она чрезвычайно мала и в принципе несоразмерна тому огромному вкладу, который внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства. Предлагаю обратиться от нашего сообщества по итогам Всероссийского координационного совета к государственным органам о рассмотрении вопроса об увеличении размера единовременной выплаты", – сказала омбудсмен.

Она также указала на неравное положение, в котором находятся дети членов частных военных кампаний (ЧВК) в сравнении с детьми других участников специальной военной операции.

"Для них не установлено одновременное получение двух пенсий. И мы тоже считаем это требующим внимания и донастройки", – отметила Москалькова.

Кроме того, омбудсмен заявила о проблемах с обеспечением родственников погибших ветеранов боевых действий правом бесплатного проезда к месту их захоронения.

"Сегодня государство предоставляет такое право родителям и одному из членов семей. То есть жена и один ребенок или жена и сестра. А если в семье трое детей, остальные должны ехать за свой счет на могилу погибшего? Мы думаем, что здесь есть морально-нравственное основание пересмотреть эту норму и расширить круг тех, кто имеет право на эту льготу", – добавила она.

Ещё одной серьезной проблемой обеспечения прав участников СВО и других боевых действий является обеспечение протезами. По словам Москальковой, ситуация в этой сфере улучшается, но все равно далека от идеала.

"Мы вчера в госпитале ветеранов боевых действий видели это воочию. Но резерв здесь, конечно, огромен, и анализ обращений, которые поступают в наш адрес, указывает на необходимость поднять на более высокий уровень обеспечение ампутантов высокотехнологичными протезами, а также ортопедическими изделиями. И обеспечить возможность установки этих имплантатов в регионе своего проживания, без необходимости ехать в Москву, Санкт-Петербург и в другие крупные центры", – подчеркнула уполномоченный по правам человека.