В колледжах появятся выпускные демонстрационные экзамены

В колледжах и техникумах появятся демонстрационные экзамены в качестве основной формы государственной итоговой аттестации. Такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по промышленности и торговле. Ранее проект поддержал Комитет по науке и высшему образованию.

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Предполагается, что демонстрационный экзамен будет проводиться в условиях, приближенных к конкретному производству. Это позволит оценить прикладные навыки выпускников для последующего трудоустройства. Он также закрепляет возможность ускоренной целевой подготовки кадров в ссузах, которая сейчас реализуется по программе "Профессионалитет" в качестве эксперимента. Колледжи и техникумы по согласованию с работодателями могут самостоятельно определять сроки обучения для оперативного реагирования на вызовы рынка труда и ускоренной подготовки кадров.

Кроме того, в колледжах и техникумах появятся управляющие советы, в состав которых войдут представители учредителя, работодателей и руководство ссуза.

В России растет популярность среднего профессионального образования (СПО). По последним данным, более 55% родителей уверены, что СПО достаточно для успешной карьеры, а свыше 80% отмечают рост престижа СПО. Среди студентов колледжей 74% планируют работать по специальности.