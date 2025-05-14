В "Балтике" открестились от планов купить готовое производство сухарей

Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев высказался о возможной покупке организацией готового производства сухарей. О такой возможности сообщалось ранее.

"Нет, это не соответствует (действительности). Мы за рамки основной деятельности не выходим", - приводит ТАСС слова Боллоева, сказанные в ответ на вопрос о том, планирует ли компания приобретать производство снеков.

В феврале 2024 г. "Балтика" подала заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для пива и крепкого алкоголя (например, алкогольные коктейли). С декабря 2023 г. по февраль 2024 г. по тем же 32-му и 33-му классам МКТУ "Балтика" подала заявки на регистрацию и других новых брендов (и текстовый товарный знак, и логотип), в частности, Flash Up, T.G.R. Energy Force.