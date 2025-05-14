В ДНР во время съёмок кино порван интернет-кабель Донецк – Волноваха – Мариуполь

В Мариуполе во время съёмок кино о событиях 2022 г. повреждён кабель магистральной волоконно-оптической линии передачи данных Донецк – Волноваха – Мариуполь.

По данным Минцифры ДНР, съёмочная группа посчитала себя "имеющей право на любые действия". Результат – возгорание и механическое повреждение 24-хволоконного оптического кабеля. Из-за этого различные операторы связи республики лишились не только основных, но и резервных каналов передачи данных. Нарушена работа ГУП ДНР "РОС", ГУП ДНР "РТПЦ", ООО "К-Телеком", МО РФ.

После подключения к решению вопроса о доступе к месту аварии дежурных смен силовых структур аварийно-восстановительная бригада ГУП ДНР "УГЛЕТЕЛЕКОМ" смогла приступить к устранению повреждения, что удалось к 3.03 12 мая – заменены до 170 м поврежденного кабеля и монтажа двух муфт.