Евросоюз согласовал очередной пакет санкций в отношении России

Евросоюз в 17-й пакет санкций в отношении России может включить ограничения против отдельных российских банков, а также ограничение на поставки урана из РФ, пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии и ЕС. Санкции будут введены в случае, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие с Киевом без предварительных условий.

Предполагается, что санкции будут направлены на энергетический сектор (включая нефть, газ и уран), судоходство (и так называемый российский теневой флот) и банковский сектор.

ЕС хочет попытаться остановить теневой флот, на котором российские компании поставляют энергоносители в другие страны в обход западных санкций. Также рассматривается возможность отключения от SWIFT российских банков, пытающихся уклоняться от санкций. Еще одна санкция – сокращение до нуля импорта российского газа (сейчас почти 20% поставок природного газа в ЕС приходится на Россию).