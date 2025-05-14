Рособрнадзор подумывает отказаться от демонстрационных версий ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал сообщение, что предлагается обсудить идею отказа от демонстрации вариантов ЕГЭ перед началом учебного года. И все могут голосовать и писать в комментариях свои мнения, которые будут учтены.

Служба напоминает, что еще до начала учебного года публикуются спецификации, кодификаторы и демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ, что позволяет выпускникам заранее ознакомиться с форматом экзаменов и хорошо подготовиться к ним.

Почти все эксперты считают, что тем самым образовательные власти способствуют натаскиванию выпускников на сдачу ЕГЭ, варианты заданий которого заранее известны. На это сетовал ректор МГУ Виктор Садовничий. То есть выпускники сдают не предмет, а конкретные типы заданий. Но если демоверсию отменить, результаты резко ухудшатся, так как уровень выпускников очень низкий. И власти на это пойти не могут и не хотят. Так считает лидер движения "Родная школа" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев. Он предлагает такое решение: оставить демоверсию, но сделать базу заданий из нескольких тысяч, так что выпусник хотя и будет знать все типы заданий, но должен готовиться по всему предмету, а ЕГЭ станет гораздо более объективным.

Учитель информатики Михаил Богданов возмущен тем, что демоверсию могут убрать.

"Это примерно то же самое, что предложить не показывать экзаменационные билеты до экзамена. И это - на экзамене, от которого зависит в текущий момент (в представлении большинства детей и их родителей) практически все! Кто понесет ответственность за взрывной рост суицидов по результатам подобным образом организованного ЕГЭ, интересно?" - написал Богданов.

При этом данная позиция применима к гуманитарным предметам. В математике, например, демоверсия привела к тому, что заранее известны сами задачи, а на ЕГЭ они отличаются от демоверсий минимальным образом. То есть задачи фактически решаются дома, на ЕГЭ меняются только числа, что во многом обесценивает сам экзамен. Однако Богданов призывает всех понять, что ЕГЭ - это не экзамен, а инструмент распределения абитуриентов по бюджетным местам в вузах. Именно так его и нужно рассматривать. А то, что в школах нет экзаменов, это очень плохо, но это отдельная проблема.

В комментариях люди пишут, что по некоторым предметам, наоборот, на ЕГЭ встречаются задания, которых нет в открытом банке заданий. Например, по обществознанию, литературе. Другие отмечают, что задания годами не меняются. При этом показательно, что ЕГЭ практически никем не рассматривается как инструмент проверки знаний выпускников.