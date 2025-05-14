У экс-президента США Джо Байдена нашли новообразование в простате

У 82-летнего экс-президента США Джо Байдена во время рутинного медосмотра обнаружили "небольшой" узелок в простате, передает ABC News со ссылкой на представителя политика.

"В ходе планового медицинского осмотра в простате был обнаружен небольшой узел, что потребовало дальнейшего обследования", - сказал представитель Байдена.

Не сообщается, является ли это образование доброкачественным или связанным с онкологией.

В феврале 2023 года Байдену удалили несколько базальноклеточных карцином на груди. До его президентства Байдену также удаляли немеланомные раковые образования кожи.

Новость о новообразовании у экс-президента совпало с публикацией отрывков из книги журналистов CNN и Axios, в которой утверждается: здоровье Байдена в конце президентского срока было настолько плохим, что его окружение не исключало использование инвалидной коляски в случае переизбрания.

В другом отрывке, опубликованном в The New Yorker, утверждается, что Байден, похоже, не узнал актера Джорджа Клуни, который проводил сбор средств для кампании бывшего президента.

Представитель Байдена не стал комментировать публикации.