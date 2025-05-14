Полпред Трутнев назвал главную тему Восточного экономического форума

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказался о главной теме Восточного экономического форума (ВЭФ). Он пройдёт 3-6 сентября во Владивостоке.

"Восточный экономический форум – возможность для обсуждения вопросов экономики, политики и социальной сферы не только в России, но и во всем мире. Главная тема форума в этом году – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания"", - приводит фонд "Росконгресс" слова Трутнева.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков считает, что главная тема отражает основные принципы, на которых базируется Восточный экономический форум.

"В 2025 г. пройдёт десятый Восточный экономический форум. Главная тема предстоящего форума отражает ценность равноправного международного диалога и мирного сосуществования как основ устойчивого развития", – подчеркнул Антон Кобяков.