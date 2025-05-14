Прокуратура заинтересовалась предпринимателем, катающим людей на маломерных судах по Исети в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась предпринимателем из Екатеринбурга, который сдает в прокат маломерные судна на городском водохранилище реки Исеть.

Было решено провести проверку, так как неизвестно, насколько деятельность предпринимателя отвечает правилам безопасности, эксплуатации судов и водному законодательству в целом.

Надзорное ведомство запросило сведения в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области о заключении с предпринимателем договора водопользования водным объектом", сообщили в пресс-службе ведомства.

Как только будет получена вся необходимая информация, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о возможном возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ.