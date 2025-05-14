Врачи "Плавучей поликлиники" проведут медицинские обследования томичей из отдаленных районов региона

Сегодня, 14 мая, стартовала экспедиция плавучей поликлиники в Томской области. В 25 раз теплоход «Владимир Черных» отправился по северным районам региона.

По плану экипаж врачей Медико-санитарной части № 2 во главе с главврачем плавучей поликлиники Евгением Шляпниковым за 1,5 месяца посетит 32 отдаленных населённых пункта в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Александровском районах. Евгений Шляпников отметил, что задачи команде врачей понятны, известны возможные трудности, задан позитивный настрой на работу. Управление теплоходом осуществляет капитан судна «Владимир Черных» Николай Воронецкий.

«Мы знаем, что команда врачей желанные гости на севере региона, люди ждут их и готовятся к встрече. Для тысяч человек это возможность за один день пройти диагностику и получить консультации широкого круга специалистов. Спасибо нашим медикам, большинство из которых уже второй год подряд 45 дней будут выполнять свой профессиональный долг вдали от дома. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и благодарности ваших пациентов», - сказала в напутственном слове медикам заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

В составе юбилейной - 25 рейс - медицинской экспедиции бригада из 17 высококвалифицированных специалистов — терапевты, педиатр, фельдшеры, невролог, кардиолог, отоларинголог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, акушерка, врач УЗИ, врач клинической лабораторной диагностики, младший медицинский персонал.

Главный врач Медико-санитарной части № 2 Александр Холопов отметил, что в этом году впервые в экспедиции принимают участие и врачи из других регионов: педиатр из Красноярского края и офтальмолог из Санкт-Петербурга.

Задача медиков - провести обследования томичей из отдаленных населенных пунктов и сосредоточиться на выявлении факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: онкологии, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Для этого на судне имеется все необходимое оборудование. "Плавучая поликлиника" укомплектована современными диагностическими медприборами, аптекой и оптикой. Также в распоряжении докторов аппараты УЗИ и ЭКГ, спирометр, тонометры, пульсоксиметры, анализаторы и реактивы для проведения лабораторных исследований.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров передал главному врачу книгу отзывов, чтобы пациенты смогли дать обратную связь. Напомним, проект «Плавучая поликлиника» реализуется департаментом здравоохранения Томской области и АО «Востокгазпром».

Уже завтра врачи начнут прием пациентов - жителей села Могочино Молчановского района.