14 Мая 2025
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Здравоохранение Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Врачи "Плавучей поликлиники" проведут медицинские обследования томичей из отдаленных районов региона

Сегодня, 14 мая, стартовала экспедиция плавучей поликлиники в Томской области. В 25 раз теплоход «Владимир Черных» отправился по северным районам региона.

По плану экипаж врачей Медико-санитарной части № 2 во главе с главврачем плавучей поликлиники Евгением Шляпниковым за 1,5 месяца посетит 32 отдаленных населённых пункта в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Александровском районах. Евгений Шляпников отметил, что задачи команде врачей понятны, известны возможные трудности, задан позитивный настрой на работу. Управление теплоходом осуществляет капитан судна «Владимир Черных» Николай Воронецкий.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Мы знаем, что команда врачей желанные гости на севере региона, люди ждут их и готовятся к встрече. Для тысяч человек это возможность за один день пройти диагностику и получить консультации широкого круга специалистов. Спасибо нашим медикам, большинство из которых уже второй год подряд 45 дней будут выполнять свой профессиональный долг вдали от дома. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и благодарности ваших пациентов», - сказала в напутственном слове медикам заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

В составе юбилейной - 25 рейс - медицинской экспедиции бригада из 17 высококвалифицированных специалистов — терапевты, педиатр, фельдшеры, невролог, кардиолог, отоларинголог, хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, акушерка, врач УЗИ, врач клинической лабораторной диагностики, младший медицинский персонал.

Главный врач Медико-санитарной части № 2 Александр Холопов отметил, что в этом году впервые в экспедиции принимают участие и врачи из других регионов: педиатр из Красноярского края и офтальмолог из Санкт-Петербурга.

Задача медиков - провести обследования томичей из отдаленных населенных пунктов и сосредоточиться на выявлении факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: онкологии, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.  Для этого на судне имеется все необходимое оборудование. "Плавучая поликлиника" укомплектована современными диагностическими медприборами, аптекой и оптикой. Также в распоряжении докторов аппараты УЗИ и ЭКГ, спирометр, тонометры, пульсоксиметры, анализаторы и реактивы для проведения лабораторных исследований.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров передал главному врачу книгу отзывов, чтобы пациенты смогли дать обратную связь. Напомним, проект «Плавучая поликлиника» реализуется департаментом здравоохранения Томской области и АО «Востокгазпром».

Уже завтра врачи начнут прием пациентов - жителей села Могочино Молчановского района.

 

Теги: плавучая поликлиника, томичи, теплоход, коамнда врачей


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