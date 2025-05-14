Зеленский загнал себя в сложное положение, вызвав Путина в Стамбул, считают эксперты

Вызвав президента РФ Владимира Путина в Стамбул, Зеленский поставил себя в неловкое положение. Так считает экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Состав российской делегации свидетельствует о серьезных намерениях России. Это глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Если Зеленский, как и обещал, прилетит в Стамбул на переговоры, то для него это будет формальным понижением статуса и "ударом по лицу" после его непримиримых заявлений. Ведь Стамбульский формат невыгоден для нынешнего киевского режима, так как условия со стороны России будут жестче тех, которые были в марте 2022 года. А если Зеленский откажется от участия, то все увидят его истинные намерения. Так что положение Зеленского сложное.

"Если Зеленский приедет в Стамбул, он попадет в дурацкую ситуацию. Встречу с Путиным еще надо заслужить, а он ее точно не заслуживает. А если он не приедет или никого не пришлет, будет еще хуже", - сказал Царев изданию "Украина.ру".

Обозреватель Юрий Подоляка тоже отмечает, что если делегация Киева не появится в Стамбуле 15 мая, то это будет воспринято в США как нежелание вести с Россией переговоры. Если Зеленский приедет, то по дипломатическим меркам это унижение. Если отправит кого-то вместо себя - это значит пойти на поводу у России.

Сенатор Владимир Джабаров полагает, что Зеленский настроен на шоу. Но оно ему не удастся.

Как считает военкор Александр Коц, в Киеве думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали Россию к стенке, а оказалось, что загнали сами себя в угол. Путин "разбил всю игру Киева одной прямой инициативой: если хочешь мира, садись за стол переговоров". И Киеву от них уже не отвертеться.